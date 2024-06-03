Військові будували будинок начальника понад рік

На Одещині співробітники Державного бюро розслідувань викрили командувача регіонального управління Сил територіальної оборони «Південь», який змушував підлеглих будувати йому будинок. Про це у понеділок, 3 червня, повідомили у пресслужбі ДБР.

Слідчі встановили, будівництво будинку для командувача тривало понад рік. Для будівельних робіт посадовець у 2023 році залучив трьох військовослужбовців. При цьому військові, залучені до будівництва, отримували доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.

ДБР повідомило командувачу про підозру у перевищенні службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За даними одеського сайту новин «Думська», йдеться про Станіслава Ярмолу, якого призначили на посаду командувача у 2022 році.

Підозрюваний Станіслав Ярмола / Фото: Думська

Нагадаємо, у серпні 2023 року правоохоронці викрили заступника командира військової частини, який змушував підлеглих будувати власний будинок. На будмайданчику в службовий час слідчі виявили семеро солдатів.