Чорногорські військові навчатимуть українських колег на території Європи

Парламент Чорногорії погодив долучити військовослужбовців країни для Місії військової допомоги Європейського Союзу Україні. Чорногорські інструктори навчатимуть українських солдатів на території Польщі та Німеччини, повідомила Radio Slobodna Evropa 12 червня.

Зазначається, що рішення про направлення військовослужбовців Збройних сил Чорногорії до Місії військової допомоги Євросоюзу Україні дев’ять місяців очікувало на прийняття. 12 червня його підтримали 49 з 81 депутата.

У пояснювальній записці йдеться, що місія була створена «з метою посилення спроможності Збройних сил України захищати територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів та як засіб стримування та відповіді на поточні військові наступи Російської Федерації, а також інших потенційних агресорів».

Опозиція звинуватила спікера парламенту Андрію Мандича, який є противником НАТО та прихильником Росії, у перешкоджанні ухваленню рішення. Його партія «Нова сербська демократія» (NSD), яка входить до правлячої коаліції, виступає проти членства в НАТО та санкцій, які Чорногорія запровадила проти Росії через її вторгнення в Україну.

Видання додає, що Місія Європейського Союзу є однією з двох так званих «українських місій», створених після російського вторгнення в лютому 2022 року, в яких має брати участь Чорногорія. Іншу місію організовує НАТО – рішення про вступ Чорногорії до неї було ухвалено 7 лютого 2025 року.