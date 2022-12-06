Уряд Чорногорії ухвалив рішення про виділення Україні 11% власного військового бюджету. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Постанову про надання Україні допомоги у розмірі 11% військового бюджету країни влада Чорногорії ухвалила з нагоди підписання декларації про євроатлантичну перспективу України.

Точна сума і на що саме скерують виділені кошти наразі не уточняється. В 2021 році оборонний бюджет Чорногорії становив понад 70 млн доларів.

Ще у червні уряд Чорногорії схвалив надання Україні додаткової допомоги, зокрема військової. На початку війни підтримка України з боку Чорногорії виявилася у приєднанні до переліку країн, які закрили своє небо для Росії.

5 грудня Чорногорія підписала з Україною декларацію про підтримку її євроатлантичної перспективи.