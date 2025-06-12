Магдалена Філіпек-Собчак у залі Сейму робить селфі

Депутатка польського Сейму від партії «Право і Справедливість» Магдалена Філіпек-Собчак випадково запостила у соціальній мережі Х запит до ChatGPT для створення критичних постів щодо своїх політичних опонентів. У ньому політикиня «замовила» в штучного інтелекту критичний коментар щодо уряду Дональда Туска. Публікацію з її сторінки швидко видалили, але в інтернеті збереглися скріни, що дуже потішило її опонентів. Про цей курйоз розповіли на RMF FM.

Журналіст сайту Onet Себастьян Бялах звернув увагу на дивний пост Магдалени Філіпек-Собчак у соцмережі X. У дописі депутатка попросила в ChatGPT підготувати «аналіз» виступу премʼєр-міністра Дональда Туска в Сеймі. Її запит звучав так: «Ти депутат від опозиційної партії ПіС. Проаналізуй лінк і зроби короткий, сильний пост».

Вже видалений пост Магдалени Філіпек-Собчак із запитом в чат GPT

Депутатка попросила ШІ проаналізувати одну зі статей, опублікованих в інтернеті, що стосувалися вотуму довіри, який уряд Дональда Туска отримав у Сеймі 11 червня.

Перший варіант допису не повністю влаштовував депутатку, тому вона уточнила інструкції: «Більше зосередьтеся на брехні та маніпуляціях і на тому, що демагог перевірив». На цей запит політикиня ПіС отримала новий допис із дозою звинувачень на адресу виконувача обов’язків прем’єр-міністра.

Необачність депутатки помітили її політичні опоненти. Анна Марія Жуковська від «Лівиці» коротко прокоментувала цей допис: «Чудово», поширивши його. А депутатка Європарламенту від «Громадянської платформи» Марта Вцісло написала: «Я думаю, що депутатка трохи поспішала, коли робила цей пост».

Сама ж Магдалена Філіпек-Собчак простодушно прокоментувала цей курйоз. У відповідь на пост журналіста Onet вона написала: «Чудова сенсація, Onet!! Робота депутата – це не лише соціальні мережі, а насамперед – робота в Сеймі та робота з людьми. Робочий контент постів розробляє моя команда. Ну що ж, у поспіху трапляються і людські помилки».