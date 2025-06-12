На Львівщині працює компанія Rovertech, яка займається виробництвом наземних роботизованих систем. Йдеться про дрони для розмінування та логістики. ZAXID.NET побував на підприємстві.

Виробництво інноваційних наземних роботизованих систем у 2023 році заснували товариші Василь Кореновський та Богдан Змий у 2023 році. Така ідея надійшла від побратима Василя.

«Я служив у 2014-2015 роках і під час повномасштабного вторгнення також пішов у лави Збройних сил України. Перебував на східних рубежах нашої країни в обороні. В грудні по сімейних обставинах звільнився, через пів року з'явилася ідея через звернення одно з побратимів, що їм потрібна допомога. Так і з'явився продукт», – розповів співзасновник Rovertech, співрозробник роботизованих систем «Змій» Василь Кореньовський.

Розпочинали виробництво дронів на автосервісі, однак цьогоріч його масштабували – перевезли в більше приміщення.

«Дуже швидко це все відбувалося. Дуже інтенсивно. Раніше могли виготовляти три комплекси в тиждень, а зараз – близько 20-30», – зазначив співзасновник і директор Rovertech Богдан Змий.

Компанія Rovertech виготовляє наземні дрони для розмінування та логістичні дрони. Їх називають «Зміями». Першим взялися виготовляти саме дрон-розміновувач.

«Все, що ми робили, ми випробовували зразу на практиці. В нас не було зразу якихось певних розрахунків. Ми розробили, поїхали на полігон, випробували, побачили, що щось не так, повернулися, виправили. Потім перевели це все в документи. Комплекси постійно перебувають в розробці, ми не зупинилися на одному місці. Через 10 місяців, як вийшов продукт, ми його сертифікували, кодифікували за стандартами НАТО», – розповів Василь Кореньовський.

За кілька місяців після цього компанія взялася за виробництво дронів логістичних.

«Логістична платформа призначена для виконання будь-яких логістичних місій: як в тилу, так і на лінії зіткнення. Також можна встановлювати будь-які додаткові модулі: для евакуації інших роботизованих комплексів, для евакуації поранених, доставки вантажів. Цей дрон проходить практично по будь-якій місцевості, йому не страшне піхотне мінування, не страшні скиди з дронів. Він броньований. Заявлено, що такий дрон може перевозити 500 кг, але ми його випробовуємо із тонною двісті, він справляється з такими задачами», – пояснив Богдан Змий.

Розробники кажуть – навчитися управляти дроном-розміновувачем військовим не складно.

«Через ударів ціпків об землю міни підриваються. Всі протипіхотні міни він проходить без жодних пошкоджень для комплексу. Піднімає практично всі міни, зараз багато відгуків від бригад, які працюють на теренах нашої країни, які заміновані так званими "пелюстками". Прохідність і збирання "пелюсток" досить ефективна. Протитанкові міни він переживає також», – пояснив Василь Кореньовський.

Наземні дрони допомагають нашим військовим насамперед зберігати життя, а також швидше і масштабніше розміновувати території.

«Якщо треба забрати полеглого побратима з поля бою, потрібно відправити техніку, в ній має бути екіпаж. В разі підбиття цієї техніки – це мінус дорога техніка і людське життя, яке безцінне. Відповідно, якщо йде виконувати завдання робот, ми зберігаємо життя військовослужбовців», – зазначив Василь Кореньовський.

«Раніше розмінування п’яти соток у них займало п’ять годин, а зараз з використанням наших "Зміїв" вони розміновують до гектара вдень», – додав Богдан Змий.

Компанія Rovertech планує і надалі масштабуватися, щоб якомога більше допомагати військовим.