Це перша в Україні платформа, що поєднує інновації, наукові дослідження та практичне навчання у сфері протимінної діяльності

У Львівській області офіційно відкрили навчально-випробувальний комплекс UTTC (Ukrainian Training and Testing Complex). Це перша в Україні платформа, що поєднує інновації, наукові дослідження та практичне навчання у сфері протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки. Про це у понеділок, 9 червня, повідомили у Львівській ОВА.

UTTC об’єднує зусилля військових саперів, науковців і виробників для створення ефективних рішень у боротьбі з мінами, вибухонебезпечними предметами (ВНП) та іншими загрозами. Там готуватимуть інженерів, саперів та операторів новітніх засобів гуманітарного розмінування відповідно до міжнародних стандартів.

У відкритті полігону взяли участь фахівці з розмінування Сил безпеки та оборони України, представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, представники країн-партнерів, бізнесу, міжнародних організацій та операторів протимінної діяльності.

«Рociяни замінували величезні території нашої країни. Сотні тисяч квадратних кілометрів під загрозою. Без сучасних й ефективних рішень повернення до нормального життя на цих землях може затягнутися на десятиліття.Створення навчально-випробувального комплексу у нашій області суттєво пришвидшить розмінування і зробить його безпечнішим. Провідні українські і закордонні фахівці вироблятимуть у комплексі техніку, випробовуватимуть її та навчатимуть наших оборонців працювати з нею без зайвих ризиків. Обладнання тестуватимуть в умовах, максимально наближених до бойових», – зазначив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

(Усі фото із Telegram Максима Козицького)

Комплекс дозволятиме тестувати новітню техніку – від дронів і роботизованих систем до засобів індивідуального захисту та машин для механізованого розмінування – у реальних, змодельованих польових умовах. Полігон має траси та смуги перешкод для легких і важких механізованих засобів розмінування, майданчики для випробування безпілотних авіаційних та наземних роботизованих систем, металодетекторів, спеціального обладнання для розмінування, споруд цивільного захисту та обладнання для екологічного контролю.

Під час відкриття учасникам продемонстрували найсучасніші засоби розмінування, дрони, роботизовані системи, захисне спорядження, а також новітні технології у сфері знешкодження вибухонебезпечних предметів.