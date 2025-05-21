Роботизовані системи розмінування, які отримає ДСНС України

Естонська компанія Milrem Robotics та французька компанія CNIM Systèmes Industriels передадуть Україні шість безпілотних систем розмінування ROCUS. Їх українські рятувальники використовуватимуть для дистанційного розмінування. Про це йдеться у пресрелізі Milrem Robotics, опублікованому у вівторок, 20 травня.

Зазначається, що спочатку від естонської компанії до французької надійдуть безпілотники THeMIS, французи оснастять їх інженерним обладнанням. Після дообладнання ДСНС України передадуть готову інженерну версію – ROCUS (Route Clearance Unmanned Systems). Передачу профінансує уряд Франції.

ROCUS дозволить українським рятувальникам дистанційно перевіряти, підтверджувати та нейтралізувати різноманітні вибухівки, тим самим забезпечуючи безпеку саперів.

«Ми пишаємося тим, що продовжуємо підтримувати Україну через контракт з CNIM Systèmes Industriels. Безпілотні апарати THeMIS вже довели свою універсальність та надійність у різних в Україні та інших країнах», – сказав генеральний директор Milrem Robotics Кулдар Веерсі.

Зазначається, що раніше України вже отримала сім систем ROCUS у 2022 році.

Додамо, що станом на 11 березня 2025 року, за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, в Україні заміновано приблизно 139 тис. км² (23%) території.