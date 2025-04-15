На розробку системи «Спалах» знадобився рік

Захисники на Харківському напрямку застосовують новий для України спосіб розмінування. Модульну кумулятивну систему «Спалах», за аналогією із закордонними пристроями, розробив військовий із Рівненщини, командир інженерно-саперного взводу «Лісник». Про це повідомляє агентство «Укрінформ» 15 квітня.

Зазначається, що особливістю системи розмінування «Спалах» є те, що вона використовує у 20 разів менше пластиду для знешкодження нерозірваного боєприпасу. Завдяки цьому уламки боєприпасу розлітаються на лічені метри.

«У разі звичайного способу знищення, наприклад, 152-мм артилерійського снаряда, потрібно 0,8-1 кг тротилу в шашках, а кумулятивному пристрою достатньо 50 г», – пояснив розробник.

Майже усі деталі виробу друкують на 3D-принтері, а з міді виготовляють лише кумулятивну воронку.

Зі слів «Лісника», у кумулятивний спосіб можна знешкодити будь-які боєприпаси: від протипіхотної міни «Пелюстка» до керованої авіаційної бомби.

«Місяців зо три тому ми знищували КАБ на Харківському напрямку. Вона прилетіла неподалік від наших укріплень, не здетонувала. Забрати її на полігон ми не могли – дуже мала була відстань до ворога. Тож ми “розкололи” КАБ на частини, і для цього знадобилося лише 50 г вибухівки», – поділився військовослужбовець.

За інформацією «Суспільного», систему «Спалах» виготовляє приватна компанія. Виріб пройшов державні тестування та використовується Силами оборони. Вартість набору з 10 корпусів – 5500 грн. Компанія може виготовляти до 10 тис. таких систем щомісяця.