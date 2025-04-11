Володимир Зеленський анонсував виділення коштів на оборону

Україна виділяє ще 540 млн грн на оборону. Зокрема, гроші підуть на комплекси радіоелектронної боротьби, повідомив у п’ятницю, 11 квітня, президент України Володимир Зеленський.

Під час свого вечірнього звернення Зеленський повідомив, що в Україні затвердили додаткове фінансування для підтримки оборони. Йдеться про засоби та технології радіоелектронної боротьби.

«Також буде суттєве нове фінансування систем радіоелектронної боротьби – це плюс 540 млн гривень. Я доручив уряду ухвалити рішення й посилити захист», – повідомив Зеленський.

Крім того, президент повідомив, що Кабінет міністрів затвердив рішення щодо додаткового фінансування для прифронтових та прикордонних громад із Росією.

«І це буде не одна така виплата – ми плануємо зробити таку регулярну підтримку на першочергові потреби громад. Щоб допомогти і з укриттями, і транспортом, і іншими рішеннями для захисту людей», – повідомив президент.

За його словами, залежно від кількості людей на кожну громаду виділять до 10 млн грн.