Євросоюз зобов'язався надати Україні до 2027 року 50 млрд євро допомоги

Україна отримала від Європейського союзу транш на 3,5 млрд євро фінансової допомоги в межах програми Ukraine Facility. Це перший транш у 2025 році, повідомили у пресслужбі міністерства економіки у вівторок, 1 квітня.

За даними Мінекономіки, 3,1 млрд євро з наданих грошей – це пільгові кредити. Ще 400 млн євро виділили в межах грантів.

«Виділені кошти спрямовуються на покриття державних видатків. Ми й надалі впроваджуватимемо необхідні зміни в рамках програми Ukraine Facility для гармонізації з європейськими стандартами та інтеграції України в економічний простір ЄС», – повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Зазначається, що транш в межах Ukraine Facility став першим за 2025 рік. Скільки саме траншів виділить ЄС цього року, наразі невідомо.

У 2024 році Україна отримала вже понад 16 млрд євро. Загалом Ukraine Facility передбачає виділення Євросоюзом 50 млрд євро до 2027 року. Гроші розраховані на фінансування держбюджету та стимулювання інвестицій.

Нагадаємо, 24 лютого голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала виділення Україні 3,5 млрд євро. В яку саме програму входить ця допомога, посадовиця не уточнила, проте зазначила, що загалом Євросоюз та країни-члени з початку війни підтримали Україну на суму 134 млрд євро.