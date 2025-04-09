Прем'єр-міністр Денис Шмигаль та комісар ЄС з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс

Європейський Союз перерахував Україні ще 1 млрд євро у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) загальним обсягом 50 млрд доларів (45,7 млрд євро). Про це повідомляють прем’єр-міністр Денис Шмигаль та міністерство фінансів 9 квітня.

«Це третій транш в межах ініціативи G7, забезпечений доходами від заморожених російських активів. Кошти спрямуємо на пріоритетні видатки держбюджету», – написав прем’єр.

Загалом за програмою ERA європейські союзники надали Україні вже 5 млрд євро. Очікується, що решту коштів від Євросоюзу Україна отримуватиме частинами до кінця року.

Програма ERA передбачає спрямування Україні 50 млрд доларів, із яких внесок ЄС складає 18,1 млрд євро (20 млрд доларів).

У міністерстві фінансів розповіли, що за цей рік ЄС спрямував до державного бюджету України 8,5 млрд євро. Гроші надійшли у межах механізму ERA та фінансового інструменту Ukraine Facility. З лютого 2022 року ЄС залишається найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні – розмір допомоги наразі становить 50,5 млрд євро.