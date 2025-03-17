Рада Європейського Союзу у понеділок, 17 березня, схвалила допомогу Україні на 3,5 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility. Про це йдеться у заяві Ради ЄС.

У понеділок ЄС схвалив вже третій платіж для України в рамках програми Ukraine Facility. Київ виконав всі 13 вимог для отримання платежу, серед них були:

проведення реформ для збільшення використання відновлюваної енергії;

підвищення автономності енергорегулятора;

спрощення процедур перетину кордону відповідно до стандартів ЄС;

ухвалення стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій.

«План України визначає наміри України щодо відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також графік реформ, які вона планує здійснити в рамках процесу вступу до ЄС протягом наступних чотирьох років», – йдеться у заяві.

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль відзначив, що ці гроші допоможуть посилити стійкість держави, адже їх скерують на пріоритетні та важливі для людей бюджетні видатки.

Нагадаємо, програму Ukraine Facility започаткували 27 лютого 2024 року рішенням Європейського парламенту. Вона передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024-27 років. З цієї суми 39 млрд євро будуть спрямовані до держбюджету для посилення макрофінансової стабільності.