28 червня уряд затвердив залучення грантових 5,27 млрд євро від ЄС

Україна та Євросоюз уклали угоду про залучення грантової допомоги у межах програми Ukraine Facility на суму 5,27 млрд євро упродовж наступних чотирьох років. Відповідну угоду підписала перша віцепрем'єрка-міністерка економіки Юлія Свириденко, повідомила пресслужба відомства у вівторок, 9 липня.

Відповідне рішення про залучення грантової підтримки від ЄС було прийнято на засіданні уряду минулого тижня.

«Уряд фіналізував домовленість між Україною та ЄС в рамках Ukraine Facility. Підписання Угоди щодо залучення грантової підтримки на 5,27 млрд євро протягом найближчих чотирьох років сприятиме стабілізації макроекономічної та фінансової ситуації в країні та забезпечить необхідні ресурси для підтримки ключових секторів економіки», – зазначила Свириденко.

За словами міністерки, це остання угода яка необхідна для того, щоб повністю запустилася програма Ukraine Facility. Усього бюджетна підтримка в межах першої складової програми, включно з кредитними та грантовими коштами, складає 38,27 млрд євро. Зазначається, що наступні транші допомоги від ЄС надходитимуть щоквартально за умови «виконання індикаторів визначених у Плані України». Загалом у 2024 році Україна очікує отримати 16 млрд євро підтримки, з яких 3 млрд євро буде грантовою допомогою.

Нагадаємо, 27 червня ЄС виділив транш безумовного фінансування на суму 1,9 млрд євро для підтримки макроекономічної стабільності.