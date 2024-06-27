Наступний транш від ЄС відбудеться восени 2024 року

Держбюджет України отримав транш безумовного фінансування від ЄС для підтримки макроекономічної стабільності. Транш надійшов у четвер, 27 червня, повідомили у пресслужбі міністерства фінансів.

Євросоюз виділив кошти в межах фінансового інструмента Ukraine Facility, який став механізмом для реалізації нещодавно підписаної угоди на 27 млрд євро для України. Тоді ЄС та Україна уклали домовленість щодо виділення коштів протягом 2024-2027 років в межах Ukraine Facility.

«Від початку повномасштабної війни ЄС надав Україні майже 35 млрд євро прямої бюджетної допомоги. Ці кошти сприяли підтримці макроекономічної стабільності, а також дозволяють забезпечувати фінансування пріоритетних бюджетних потреб. ЄС є ключовим партнером України, який продовжує відігравати вирішальну роль у пришвидшенні нашої перемоги та зміцненні економічної стійкості країни», – повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

Зазначається що наступні транші допомоги від ЄС надходитимуть щоквартально за умови «виконання індикаторів визначених у Плані України». Так, наступна виплата від Євросоюзу відбудеться восени 2024 року.

Нагадаємо, 11 червня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала передачу Україні перших 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів. За її словами, перший транш відбудеться вже в липні.