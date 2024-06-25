Данія надасть понад 20 млн доларів допомоги для вступу України та Молдови в ЄС
Гроші для пришвидшення євроінтеграції двох країн надходитимуть частинами до 2030 року
Уряд Данії виділить 150 млн данських крон (21,6 млн доларів США за курсом НБУ) на допомогу Україні та Молдові на шляху до швидшого членства в Євросоюзі. Гроші виділили з нагоди старту перших офіційних переговорів щодо вступу двох держав до ЄС, повідомили в пресслужбі Міністерства оборони Данії у вівторок, 25 червня.
Гроші частинами виділятимуть до 2030 року. Вони допоможуть двом країнам у створенні адміністративних структур та законодавства, необхідних для євроінтеграції.
«Ми завжди говорили, що розширення ЄС – це не зниження планки для вступу, а допомога країнам-кандидатам у її подоланні, і це саме те, в чому ми зараз допомагаємо Україні та Молдові. Успішне розширення ЄС має вирішальне значення для стабільності Європи», – сказав міністр закордонних справ Ларс Люкке Расмуссенн [Lars Løkke Rasmussen].
Гроші для України та Молдови закріплені в інструменті в межах Данської програми сусідства, що підтримує процеси євроінтеграційних реформ у цих країнах. Окрім допомоги у розбудові адміністративних структур та законодавства, інструмент також підтримуватиме навчальні візити та громадянську освіту. Згодом інструмент також охопить країни-кандидати в члени ЄС на Західних Балканах.
Нагадаємо, 25 червня розпочались офіційні переговори щодо вступу України та Молдови в Євросоюз. Перша конференція щодо вступу двох країн до ЄС відбувається у Люксембурзі.