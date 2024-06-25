Гроші скерують на створення адмінструктур та законодавства, необхідних для пришвидшення членства в ЄС

Уряд Данії виділить 150 млн данських крон (21,6 млн доларів США за курсом НБУ) на допомогу Україні та Молдові на шляху до швидшого членства в Євросоюзі. Гроші виділили з нагоди старту перших офіційних переговорів щодо вступу двох держав до ЄС, повідомили в пресслужбі Міністерства оборони Данії у вівторок, 25 червня.

Гроші частинами виділятимуть до 2030 року. Вони допоможуть двом країнам у створенні адміністративних структур та законодавства, необхідних для євроінтеграції.

«Ми завжди говорили, що розширення ЄС – це не зниження планки для вступу, а допомога країнам-кандидатам у її подоланні, і це саме те, в чому ми зараз допомагаємо Україні та Молдові. Успішне розширення ЄС має вирішальне значення для стабільності Європи», – сказав міністр закордонних справ Ларс Люкке Расмуссенн [Lars Løkke Rasmussen].

Гроші для України та Молдови закріплені в інструменті в межах Данської програми сусідства, що підтримує процеси євроінтеграційних реформ у цих країнах. Окрім допомоги у розбудові адміністративних структур та законодавства, інструмент також підтримуватиме навчальні візити та громадянську освіту. Згодом інструмент також охопить країни-кандидати в члени ЄС на Західних Балканах.

Нагадаємо, 25 червня розпочались офіційні переговори щодо вступу України та Молдови в Євросоюз. Перша конференція щодо вступу двох країн до ЄС відбувається у Люксембурзі.