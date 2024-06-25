Перемовини розпочалися у Люксембурзі

Євросоюз розпочав переговори з Україною та Молдовою щодо їхнього вступу. Про це повідомила у понеділок, 25 червня, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Вітаємо Молдову та Україну з початком переговорів про вступ. Це дуже хороша новина для народу України, Молдови та всього Європейського Союзу», – повідомила політикиня.

Congratulations to Moldova and Ukraine on opening accession negotiations.



This is very good news for the people of Ukraine, Moldova, and the entire European Union.



The path ahead will be challenging but full of opportunities.



Wishing you a successful start of the negotiations! pic.twitter.com/v0GTnyqOM8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 25, 2024

Урсула фон дер Ляєн додала, що шлях для України та Молдови буде «складним, але сповненим можливостей». Також президентка Єврокомісії побажала країнам вдалого початку переговорів.

Перша конференція щодо вступу України та Молдови до ЄС відбувається у Люксембурзі.

Нагадаємо, 7 червня Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ України до Євросоюзу, позитивно оцінивши євроінтеграційні процеси України. Відповідно до висновків комісії, Україна виконала чотири додаткові кроки, яких вимагав ЄС та отримала право вести перемовини щодо вступу.