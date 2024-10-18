Урсула фон дер Ляєн анонсувала надання нового траншу від ЄС, проте не уточнила його обсяг

Україна отримає новий транш у межах програми Ukraine Facility до кінця 2024 року. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у четвер, 17 жовтня.

Під час пресконференції Європейської комісії у Брюсселі Урсула фон дер Ляєн розповіла про подальші кроки програми Ukraine Facility, спрямованої на фінансову підтримку України з боку ЄС. За її словами, наступний транш Україна отримає до кінця 2024 року.

«Ми допоможемо Україні відновитися і будемо з Україною на її шляху до членства в ЄС. Перша міжурядова конференція відбулася в червні. Україна зробила величезний крок уперед, двосторонній процес скринінгу триває, і паралельно в нас є план (відновлення – ред.) України, який включає важливі реформи на цьому шляху до вступу», – повідомила президентка Єврокомісії.

За словами посадовиці, до 50 млрд євро Україна отримає впродовж 2023-2027 років. Наразі Єврокомісія виділила вже приблизно 12 млрд євро. Втім, якою буде сум наступного траншу, Урсула фон дер Ляєн не уточнила.

Нагадаємо, 2 жовтня Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило про виділення допомоги для України на понад 1 млрд доларів. 825 млн доларів виділять на підтримку української енергетики, 237 млн доларів – на гуманітарну допомогу, а ще 13 млн доларів – на на запуск програми реабілітації українців Rehab for you, розраховану на п’ять років.