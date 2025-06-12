Рішення вже погодили в комунальному підприємстві

У Чернівцях автобуси та тролейбуси зупинятимуться під час загальноукраїнської хвилини мовчання. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 12 червня, під час сесії Чернівецької міської ради.

Запровадити зупинку громадського транспорту під час хвилини мовчання запропонувала депутатка Галина Абрам'юк. Вона в коментарі «Молодому буковинцю» зазначили, що зупинятися має і комунальний, і приватний громадський транспорт. Це мають робити у різних районах міста, а не лише у центрі Чернівців.

Наразі міська рада має підготувати і розіслати перевізникам усіх форм власності листи, що щоденно о 9.00 – під час загальнонаціональної хвилини мовчання – вони повинні зупиняти рух маршрутних транспортних засобів. Водії в цей час мають оголошувати про хвилину мовчання. З якого дня конкретно має зупинятися громадський транспорт, поки що не уточнили. Однак за власною ініціативою перевізники можуть зупиняти автобуси і вже з 13 червня.

Також під час сесії міської ради зазначили, що рішення вже погодили в комунальному підприємстві «Чернівецьке тролейбусне управління». Листи також надішлють приватним перевізникам, щоб вони долучилися до міської акції.