Кількість траснпорту скоротять на 9 маршрутах

З 9 червня у Чернівцях зменшують кількість комунального транспорту. Таке рішення пов’язане з тим, що влітку зменшується кількість пасажирів. Скорочують кількість транспорту на дев’яти маршрутах. З 1 вересня маршрути відновлять.

Про зменшення кількості комунального транспорту на літній період повідомили на фейсбук-сторінці Чернівецького тролейбусного управління. Зокрема йдеться про дев'ять комунальних маршрутів, на яких їздитиме менше тролейбусів та автобусів.

Зменшують маршрути:

Тролейбуси на маршрутах № 2, 3, 5;

Автобуси на маршрутах № 1, 5, 8, 9, 15, 29.

В Чернівецькому тролейбусному управлінні пояснили, що кількість транспорту зменшують, бо під час літніх канікул громадським транспортом користуються менше пасажирів. Зокрема йдеться про школярів та студентів, в яких починається період літніх канікул. На решті маршрутів громадський транспорт курсуватиме без змін. Водночас у пікові години кількість транспорту не зменшуватимуть.