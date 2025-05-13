Для студентів та учнів діятиме пільгова вартість

У Чернівцях з 16 травня зросте вартість проїзду в тролейбусах. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Чернівецької міської ради 13 травня. Вартість проїзду зросте на 1 гривню і становитиме 13 грн за одну поїздку.

Попередньо під час громадських слухань представники міської ради зазначали, що економічно обґрунтована вартість проїзду в комунальному транспорті міста складає 13,61 грн. Однак міська рада планує з бюджету компенсувати різницю. Ці обґрунтування також внесли в проєкт рішення про підвищення тарифу в тролейбусах.



Водночас під час засідання виконкому зазначили, що для студентів проїзд становитиме сім гривень, а для учнів шкіл – залишиться безоплатним в період з 1 вересня по 31 травня. Всі решта пасажирів, окрім визначених законодавством пільгових категорій, платитимуть 13 грн незалежно від форми оплати проїзду: карткою, пристроєм з NFC чи проїзним квитком.

Додамо, що в Чернівцях з 15 квітня подорожчала вартість транспортної картки «Громадська». Її вартість не змінилася – 200 грн, однак за саме виготовлення пластикової картки пасажири відтепер платитимуть на 10 грн більше, а на баланс для проїзду зарахують на 10 грн менше.