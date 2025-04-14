Картку «Громадська» можна поповнювати самостійно

З 15 квітня в громадському транспортні Чернівців подорожчає транспортна картка «Громадська». Її вартість не змінилася – 200 грн, однак за саме виготовлення пластикової картки пасажири відтепер платитимуть на 10 грн більше, а на баланс для проїзду зарахують на 10 грн менше. Про здорожчання повідомили в комунальному підприємстві «Чернівецьке тролейбусне управління».

В комунальному транспорті діють чотири види карток – пільгова, студентська, учнівська та громадська. Вартість картки «Громадська» становить 200 грн. «З цих грошей 150 грн становить баланс пасажира на поїздки, а 50 грн – вартість самої картки. Однак, звертаємо увагу клієнтів, що з 15 квітня вона становитиме 60 грн», – йдеться в дописі Чернівецького тролейбусного управління. Тобто після купівлі картки на балансі для поїздок залишатимуться 140 грн, а не 150 грн, як було раніше.

У Чернівецькому тролейбусному управлінні зазначають, що користуватися транспортними картками набагато зручніше, а ніж сплачувати через Bank-ID. За допомогою транспортної картки пасажири можуть здійснити миттєву оплату, оскільки процедура не потребує зв’язку з банком. Картку можна поповнювати на будь-яку суму через застосунки Приват24, EasyPay, а також термінали самообслуговування. Її також модна придбати у водіїв комунальних автобусів і тролейбусів.

Додамо, що з 1 квітня в Чернівцях також подорожчав денний квиток на проїзд – з 50 до 70 гривень. Такий квиток дозволяє безлімітно користуватися всіма тролейбусами та автобусами протягом одного дня. Придбати денний квиток можна у всіх водіїв комунального транспорту. Вартість проїзду в комунальних автобусах Чернівців становить 15 грн, а в тролейбусах – 12 грн. Для учнів вартість становить 7 грн в період навчання.



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