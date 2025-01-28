Тариф підняли лише для автобусних перевезень

В Чернівцях зросте вартість проїзду в комунальному та приватному автобусному транспорті. Підвищення на одну гривню – до 15 гривень за проїзд – відбудеться з 1 лютого. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 28 січня, на засіданні виконкому Чернівецької міської ради.

За рішення про підвищення оплати в комунальному та приватному автобусному транспорті проголосувало 9 членів виконкому. Раніше пасажири платили 14 грн за поїздку.

«Встановити з 1 лютого 2025 року тариф на перевезення пасажирів у міському пасажирському автомобільному транспорті загального користування в межах території Чернівецької міської територіальної громади у розмірі 15 грн в автобусах, які виконують перевезення пасажирів у звичайному режимі, в режимі маршрутного таксі та в автобусах, що працюють в експресному режимі руху», – йдеться у проєкті рішення Чернівецького виконкому.

За інформацією «Суспільне. Чернівці» в міській раді спочатку планували підвищити вартість проїзду на одну гривню лише у комунальних автобусах. Однак приватні перевізники до міськради також подали розрахунки щодо підняття тарифу – до понад 15 гривень.

Причина зростання вартості проїзду – це збільшення прожиткового мінімуму, вартості палива та запчастин. Також деякі перевізники вклали в нові розрахунки тарифу витрати на встановлення та обслуговування валідаторів.

Додамо, що вартість квитка у комунальному електричному транспорті залишається незмінною – 12 гривень. Також діють пільги для учнів, студентів та вразливих категорій населення. Оплата проїзду в тролейбусах та комунальних автобусах здійснюється лише безготівково. Пасажир обирає будь-який зручний для себе спосіб оплати: