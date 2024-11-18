Валідатори для зчитування проїзних карток встановили на 4 маршрутах

На чотирьох маршрутах громадського транспорту, які обслуговують приватні перевізники, запрацювали валідатори для зчитування проїзних карток. В маршрутних автобусах пасажири зможуть як розраховуватися карткою, так і заплатити гроші водієві. Окрім того, на двох маршрутах приватного перевізника пільговики їздитимуть безкоштовно.

З 18 листопада в Чернівцях на автобусних маршрутах №19, 10, 10А та 9А, а також №39 можна розрахуватись готівкою і картою. Ці маршрути обслуговують приватні перевізники «Багіра» та «Діліжанс», повідомило «Суспільне.Чернівці».

В Чернівцях в комунальному транспорті валідатори працюють з червня 2023 року. Чернівецька міська рада також розпорядилася, щоб пристрої для зчитування проїзних встановили і приватні перевізники. Для цього для підприємств запровадили перехідний період.

Також на маршрутах №19 та 10А, які обслуговують ТОВ «Багіра», може їздити необмежена кількість пільговиків. Перевізнику міська рада буде відшкодовувати гроші за проїзд усіх пільговиків з міського бюджету.

«Пасажири, які мають право пільгового проїзду, зможуть скористатися пільговою карткою, а перевізнику будемо відшкодовувати ці гроші. Для цього їм потрібно буде надіслати звітність за місяць», – розповів заступник міського голови Ігор Крохмаль.

Маршрут №39, який обслуговує ТОВ «Діліжанс» – не пільговий. Перевізнику компенсовуватимуть гроші за проїзд 30% пільгових пасажирів. Тобто кількість пільгових безоплатних місць в автобусах буде і далі обмеженою. Наразі в кожному автобусі приватних перевізників є по одному валідатору.

Додамо, що комунальне підприємство «Чернівецьке тролейбусне управління» обслуговує 9 центральних автобусних маршрутів. Також в Чернівцях є 13 приватних перевізників, за даними «АСС». З ними усіма попередньо уклали договори про встановлення валідаторів.