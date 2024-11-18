Проїзні мають надійти в продаж до кінця 2024 року

У Чернівцях зникли з продажу пластикові проїзні квитки на комунальний транспорт. Перестали продавати транспортні квитки та «Денну картку» з вересня. В Чернівецькому тролейбусному управлінні пояснили, що це пов’язано з розірванням угоди з оператором, який обслуговував систему валідаторів. Наразі комунальне підприємство планує до кінця року вирішити цю проблему.

Про відсутність у продажу пластикових проїзних повідомили жителі Чернівців виданню «Молодий буковинець». Чернівчанка Світлана зазначила, що її батько нещодавно повернувся із-за кордону і попросив придбати для нього проїзний квиток. Однак жінка не змогла ніде купити транспортну картку.

В Чернівецькому тролейбусному управлінні повідомили, що з початку вересня міська рада Чернівців розірвала договір з оператором, який займався обслуговуванням валідаторів та транспортних карток. Фірма «Айк’ю-тікет» обслуговувала систему валідаторів з червня 2023 року. Виконком ухвалив рішення, що тимчасовим оператором стало Чернівецьке тролейбусне управління. Тепер воно має займатися виготовленням транспортних карток.

Також Чернівецька міська рада і тролейбусне управління подали позов в Господарський суд Чернівецької області щодо стягнення з приватного підприємства заборгованості за договором про передачу транспортних карток на сумі понад 832 тис. грн. Наразі ця справа перебуває в суді. Однак представники товариства регулярно ігнорують ухвали суду і не надають документи, які витребовують як докази.

Поки в суді розглядають справу, в Чернівецькому тролейбусному управлінні зазначили, що через тиждень транспортні картки можна буде придбати безпосередньо у водіїв автобусів і тролейбусів.

«Наразі очікують надходження транспортних карток "Громадська" та "Денний проїзний квиток. Придбати їх можна буде у водіїв автобусів і тролейбусів. Згодом картки також продаватимуть у торгових точках, про це повідомлять додатково», – пояснили у пресслужбі комунального підприємства.

Тим пасажирам, хто не має змоги розрахуватися онлайн, радять придбати проїзний квиток у терміналі самообслуговування. Інших варіантів наразі немає. Додамо, що в Чернівцях в комунальному транспортні можна розрахуватися кількома способами – це банківською карткою, проїзним квитком, QR-кодом, або придбаним квитком в терміналі самообслуговування. Раніше в продажі були транспортні картки «Денний квиток» та «Громадський». Квитки «Студентський», «Учнівський» та «Пільговий» відпускалися для окремих категорій чернівчан.