На рубрику також відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець

Депутати Чернівецької міської ради зобов’язали комунальне підприємство «Чернівецьке тролейбусне управління» видалити розділ про безбілетників, в якому публікувалися фото та дані жителів міста. Обранці викликали на сесію директора управління і назвали таку рубрику «дошкою ганьби». Вже під час проведення сесійного засідання, 29 лютого, розділ «Зайці» зник з сайту підприємства. На порушення прав людини також відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець.

Комунальне підприємство «Чернівецьке тролейбусне управління» на своєму сайті створило сторінку «Зайці», де публікувало фото пасажирів, які не розрахувалися за проїзд в тролейбусах. В рубриці розмістили фотографії чотирьох чернівчан. В комунальному підприємстві розповіли ZAXID.NET, що таку рубрику ввели, щоб підвищити відповідальність пасажирів.

Однак такий метод боротьби з безбілетниками обурив депутатів Чернівецької міської ради. Під час сесії, 29 лютого, вони викликали директора комунального підприємства і попросили його видалити цю рубрику. Під час виступу в сесійні залі керівник «Чернівецького тролейбусного управління» Петро Лисак зазначив, що це зробили для того, аби знайти правопорушників, повідомив «Молодий Буковинець».

«Ми викладали фото з бодікамер контролерів. Це люди, які не заплатили за проїзд і втекли від контролерів, не надавши можливостей скласти документ про правопорушення. У нас таких випадків стало більше. І це стабільні люди. Тому ми виклали ці фото, щоб встановити таких осіб і впродовж двох місяців скласти акт про правопорушення», - розповів Петро Лисак.

На сесії міської ради депутати назвали такий розділ «дошкою ганьби» і закликали негайно видалити його. Того ж дня, 29 лютого, рубрика «Зайці» зникла з сайту. На подію також відреагував Офіс уповноваженого з прав людини. Омбудсмен Дмитро Лубінець 1 березня заявив, що звернувся з відповідним листом до Чернівецької міської ради провести службове розслідування.

«Такі дії є неправомірними і такими, що не відповідають положенням Закону України “Про захист персональних даних» та засадам демократичного суспільства”. У межах наданих повноважень парламентського контролю Дмитро Лубінець спрямував лист до Чернівецького міського голови та керівника КП “Чернівецьке тролейбусне управління” з вимогою видалити зображення людей з цього розділу та провести службове розслідування», – повідомили в Офісі уповноваженого з прав людини.