Вартість проїзду в тролейбусах становить - 10 гривень

«Чернівецьке тролейбусне управління» на своєму сайті створило сторінку «Зайці», де публікує фото пасажирів, які не розрахувалися за проїзд в громадському транспорті. Наразі в рубриці розміщено вже чотири фото чернівчан. В комунальному підприємстві розповіли ZAXID.NET, що таку рубрику ввели, щоб підвищити відповідальність пасажирів.

«Оплата проїзду в громадському транспорті – це обов’язок пасажира. Своєю чергою перевізник зобов’язаний надати якісні послуги з перевезення пасажирів. На жаль, ми стикаємося з ситуаціями, коли пасажири користуються комунальним транспортом без оплати», – розповіли ZAXID.NET в Чернівецькому тролейбусному управлінні.

Фото пасажирів, які не заплатили, роблять контролери. Також паралельно таким людям намагаються виписати штраф за безготівковий проїзд, проте частіше люди просто втікають, так його і не заплативши. Тому в підприємстві вирішили виставляти фото на сайті. Жителів міста просять допомогти впізнати чернівчан, які безоплатно користувалися транспортом. Також в КП «Чернівецьке тролейбусне управління» зазначили, що наразі ніхто з порушників не звертався до них з проханням видалити фото та заплатити штраф.

Квиток на проїзд в тролейбусі в Чернівцях коштує 10 гривень, в маршрутних таксі – 14 гривень. Також діє система знижок для пільгових категорій. Учні та пенсіонери в тролейбусах їздять безкоштовно, студенти – оплачують половину вартості. Штраф за безквитковий проїзд становить 400 гривень.

Додамо, що минулого року в комунальному підприємстві створили список «хейтерів, які роблять послуги громадського транспорту кращими». Комунальне підприємство міської ради збирає профілі людей в Facebook, які критикують роботу тролейбусного депо. Такий список діє й досі.