Загалом у списку є 12 профілів соцмереж

Комунальне підприємство «Чернівецьке тролейбусне управління» на своєму офіційному сайті веде список хейтерів. Серед розділів про роботу підприємства є один під назвою «Наші хейтери, що допомагають нам стати кращими».

У цьому розділі є завантажена Excel-табличка з іменами та прізвищами і посиланнями на соцмережі людей, які критикують роботу комунального тролейбусного підприємства.

«У цьому розділі висвітлюється актуальна інформація про основних хейтерів підприємства, які допомагають нам ставати кращими», – йдеться у дописі на сторінці комунального підприємства «Чернівецьке тролейбусне управління».

Загалом у списку є 12 хейтерів тролейбусного депо. В табличці заведені не лише їхні прізвища та імена, але й псевдоніми. Також в окремих колонках є посилання на профілі в Facebook, скриншоти з соцмережі, скриншоти з критичними коментарями. Окрема колонка передбачена для «статусу хейтера», і деякі з користувачів позначені як «топові хейтери».

За повідомленням представниці Інституту масової інформації в Чернівецькій області Альони Чорної, раніше в цьому розділі також було написано, що така інформація була зібрана на основі системних негативних відгуків в соціальних мережах, які висвітлюють неправдиву і недостовірну інформацію. Однак після того, як на цей розділ звернули увагу представники ІМІ та місцеві журналісти, цей допис зник.

Водночас ІМІ зазначає, що в місцевих журналістів є проблема в комунікації з «Чернівецьким тролейбусним управлінням»: їхні запити розглядаються тижнями, а відповідь на них не завжди надають.