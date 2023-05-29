Підприємцю за огірки так ніхто й не заплатив

На Тернопільщині шахраї викрали у фермера півтори тонни огірків. До підприємця попередньо подзвонили покупці і сказали, що планують придбати велику партію овочів, обіцяли заплатити майже 100 тис. гривень. Проте в результаті фермер грошей не дочекався.

Викрадення півтори тонни огірків сталося на фермерському підприємстві, яке розташоване в Скалатській громаді Тернопільського району. До підприємця подзвонили і замовили необхідний товар. За деякий час на агрофірму приїхав вантажний автомобіль.

«До поліції надійшло звернення від директора агропідприємства про те, що 22 травня було завантажено в мікроавтобус Mercedes Benz понад півтори тонни овочів, після чого мали надійти грошові кошти в сумі 96 900 гривень, однак оплата так і не було здійснена», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Правоохоронці встановили, що шахраї ошукали в такий метод ще й замовника, якому дійсно були необхідні ці огірки. Чоловік, який замовляв товар, розповів, що перерахував гроші за овочі, однак продукція до нього не надійшла.

Під час слідчих дій поліцейські розшукали вивезені півтори тонни огірків на складі в одному з сіл Борщівської громади. Зараз правоохоронці встановлюють, хто привласнив кошти замовника, товар директора агропідприємства і сплутав логістику.

Працівники поліції за фактом правопорушення внесли відомості до ЄРДР за ст. 190 КК України. Зловмиснику загрожує штраф до 51 тис. гривень, або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.