Водій поклав до кишені патрульного дві купюри по 100 грн

На Волині водій автобуса запропонував патрульним 200 грн хабара, аби відкупитися від штрафу 340 грн за перевищення швидкості. Грошей патрульні не взяли, натомість таки склали постанову і викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Волині, водія зупинили близько 16:00 у понеділок, 22 травня, в селі Піддубці біля Луцька. 56-річний водій автобуса Neoplan їхав з перевищенням швидкості.

«Коли ж інспектори почали складати на чоловіка адміністративний матеріал, він почав пропонувати їм неправомірну вигоду. Поліцейські ж неодноразово попереджали його про кримінальну відповідальність за такі дії. Але пізніше громадянин поклав до кишені патрульного грошові кошти», – йдеться у повідомленні.

Як уточнили у коментарі ZAXID.NET у прес-службі патрульної поліції, водій запропонував поліцейським 200 грн хабара.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка з'ясовуватиме деталі інциденту. Окрім цього, на чоловіка таки склали постанову за ч. 1 ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху) КУпАП, яка передбачає 340 грн штрафу. Додамо, що санкція статті про пропозицію неправомірної вигоди передбачає як мінімум 17 тис. грн штрафу.