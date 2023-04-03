Жінка, незважаючи на протести правоохоронців, поклала в кишеню одного з них купюру в 10 євро

На Волині водійка Opel, яку зупинили за перевищення швидкості, намагалась відкупитись від штрафу за 10 євро. Гроші вона поклала в кишеню патрульного. Зазначимо, що за перевищення швидкості їй загрожувало 340 грн штрафу, але тепер за пропозицію хабара службовій особі їй загрожує мінімум 17 тис. грн штрафу.

Інцидент стався у неділю, 2 квітня, на трасі Н-22 «Устилуг-Луцьк-Рівне». Поблизу села Затурці патрульні контролювали швидкісний режим за допомогою приладу TruCAM. Близько 11:00 вони зафіксували автомобіль Opel, який рухався зі швидкістю 76 км/год.

«Коли інспектори зупинили транспортний засіб, його 55-річна кермувальниця почала пропонувати їм неправомірну вигоду. І хоч поліцейські неодноразово попереджали жінку про протиправність таких дій — вона поклала в кишеню одного з інспекторів купюру у розмірі 10 євро», – повідомляє прес-служба патрульної поліції Рівненщини.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, адже за пропозицію надання неправомірної вигоди передбачена кримінальна відповідальність. Окрім того, на водійку усе ж склали адмінматеріал за ст. 122 КУпАП (перевищення встановлених обмежень швидкості руху). За це порушення їй загрожує 340 грн штрафу.

Додамо, що стаття 369 ККУ (пропозиція неправомірної вигоди службовій особі) передбачає мінімум 17 тис. грн штрафу.