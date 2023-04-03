Рівненський суд оштрафував викритого на хабарі інспектора управління Держпраці у Рівному. За 6 тис. грн чоловік обіцяв власнику кав'ярні вирішити питання щодо скарги, яка надійшла на підприємця. Відомо, що обвинувачений Сергій Мосійчук визнав провину та уклав угоду про визнання винуватості, тож отримав мінімальне покарання за статтею про зловживання впливом – 34 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку Рівненського міськрайонного суду, підприємець та обвинувачений посадовець вперше зустрілись в березні 2021 року. Тоді до мобільної кав'ярні у Рівному прибули працівники управління Держпраці. Під час перевірки з'ясувалось, що бариста не була офіційно оформлена.

Наступного дня до управління запросили власника кав'ярні. Після розмови Сергій Мосійчук, який на той час обіймав посаду головного державного інспектора з питань здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, попросив підприємця підвезти його до станції технічного обслуговування автомобілів.

На місці він повідомив бізнесмена, що неоформлення працівника – це серйозне порушення, однак якщо чоловік заплатить йому 5 тис. грн, то штраф йому виписувати не будуть, а лише обійдуться попередженням. Того ж дня підприємець знову приїхав до управління, де йому повідомили, що працівник вже «попросив за нього», то він на перший раз отримає тільки попередження.

У вироку не зазначено, чи заплатив таки ці 5 тис. грн підприємець. Однак за тиждень після інциденту він звернувся до поліції, аби викрити хабарника. Після цього він діяв за вказівками правоохоронців.

У вересні цього ж 2021 року до підприємця знову зателефонував вже знайомий йому інспектор і запросив на зустріч. Він повідомив, що на підприємця надійшла скарга, але за 6 тис. грн він допоможе закрити цю проблему. 24 вересня бізнесмен передав обумовлену суму, після чого чоловіка затримали.

Згодом обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Сергій Мосійчук визнав себе винним у порушенні ч.2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом). Суд цю угоду затвердив. Тож посадовцеві призначили мінімальне за цією статтею покарання – 34 тис. грн штрафу. За проведення експертиз з чоловіка стягнуть понад 9 тис. грн. Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.