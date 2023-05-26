Жінка вивісила на балконі рушник з символікою російського флоту

Поліція приїхала до мешканки Рівного, яка вивісила на балконі рушник з символікою російського флоту. Правоохоронцям вона пояснила, що використала його, аби витерти після купання собаку і навіть не звернула увагу на напис. Ніяких протоколів на неї не складали, правоохоронці обмежились профілактичною бесідою.

Про інцидент повідомив начальник патрульної поліції Рівненщини Сергій Мерчук. «Йшов 9 рік війни, рівнянка вирішила випрати рушник. Надіюсь, для того, щоб спалити його, або патрульні можуть допомогти з цим», – написав він у Facebook.

На місце виїхали правоохоронці. Як зазначила речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька у коментарі «Суспільному», з жінкою провели профілактичну бесіду.

«49-річна жінка пояснила, що цього рушника їй подарували давно, орієнтовно у 2003 році. До цього часу він лежав у шафі, а коли покупала собаку, то схопила, щоб витерти тварину. Пояснила, що вивісила його несвідомо. Рівнянка запевнила, що ненавидить країну-агресора», – зазначила Марія Юстицька.

На місце події викликали працівників Служби безпеки України, які провели перевірку. За її результатами правоохоронці провели з рівнянкою профілактичну бесіду, а рушник знищили.

Сергій Мерчук у коментарях до своєї публікації також зазначив, що жінка дуже перепросила за необачний вчинок, ініяких антиукраїнських настроїв у неї не виявили.