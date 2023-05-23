За пропаганду комуністичного режиму чоловікові загрожує мінімум п'ять років тюрми

На Рівненщині СБУ викрила чоловіка, який агітував знайомих за відродження СРСР. Він також активно поширював комуністичну символіку, був учасником проросійських груп та захоплювався колаборантом Кирилом Стремоусовим.

Як повідомила прес-служба СБУ Рівненщини, чоловік постійно поширював наративи ворожої пропаганди. «Співробітники управління СБУ в Рівненській області спільно з Нацполіцією викрили жителя Рівненщини, який через заборонені соцмережі активно поширював радянську символіку та серед своїх знайомих агітував за відродження СРСР й впровадження тоталітарного режиму в Україні», – йдеться у повідомленні.

Він також підтримував ідеї про «народовладдя» колаборанта Кирила Стремоусова, який активно співпрацював з росіянами на окупованій Херсонщині.

Чоловікові повідомили про підозру за ч.1 та ч.2 ст. 436-1 ККУ (пропаганда комуністичного тоталітарного режиму). Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років ув'язнення.

Наразі досудове розслідування цієї справи вже завершене, матеріали скерували до суду.