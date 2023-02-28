68-річну викладачку університету в Рівному викрили на поширенні комуністичної символіки у соцмережах. Встановлено, що жінка поширювала зображення серпа та молота – емблеми Радянського Союзу. За скоєне їй загрожує до десяти років ув'язнення. Слідство не розголошує, у якому саме університеті працює підозрювана.

Про вручення підозри стало відомо в вівторок, 28 лютого, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Слідство встановило, що викладачка ВНЗ з травня по грудень 2022 року через свою сторінку в забороненій російській соцмережі «Однокласники» займалася пропагандою комуністичного тоталітарного режиму.

«З-поміж листівок та тематичних «подарунків» у соцмережі вона також розмістила та публічно використовувала на власній загальнодоступній сторінці зображення державного герба та фото керівництва СРСР, а також інші світлини з поєднанням серпа та молота, поширення та публічне використання яких є забороненим Законом України з 2015 року», – йдеться у повідомленні.

Наразі слідством встановлено вже шість епізодів такої діяльності підозрюваної. Слідчі вручили 68-річній жінці підозру за ч.1 та ч.2 ст. 436-1 ККУ (поширення комуністичної символіки), санкція якої передбачає до десяти років ув'язнення.