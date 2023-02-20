У Рівному судили літню жінку, яка на сторінці в «Однокласниках» поширювала проросійські дописи. У них були звинувачення щодо українських військових, прославляння Росії, а також українців називали «хохлами», як це часто робить російська пропаганда. Жінка визнала провину, але пояснила, що просто «погано орієнтувалась» щодо ситуації в Україні, бо тривалий час мешкала в Греції. Оскільки вона уклала угоду про визнання винуватості, суд звільнив її від відбування ув'язнення, обмежившись одним роком іспитового терміну.

Як йдеться у вироку Рівненського міського суду, жінка поширювала проросійські дописи у забороненій в Україні соцмережі «Однокласники» з квітня по вересень 2022 року. У вироку наведений текст одного з дописів, на який жінка поставила лайк та поширила собі на сторінку: «Коли приходить Росія, настає тиша. Для людей довгоочікувана, а для нацистів гробова».

Крім того, вона репостила дописи зі співчуттям щодо загибелі Дар'ї Дугіної, яка є донькою російського пропагандиста Алєксандра Дугіна, публікації, в яких українців називали «хохлами», та звинувачення ЗСУ начебто військових злочинах.

Дії жінки кваліфікували за ч.2 ст. 436-2 ККУ (виправдовування російської збройної агресії проти України). Санкція статті передбачає до п'яти років обмеження волі, або ж ув'язнення на такий же термін.

Відомо, що обвинувачена є уродженкою села Головниця Корецької громади, має середню освіту, вже досягла пенсійного віку. В судовому засіданні вона визнала провину.

«Зазначила, що тривалий час проживала в Греції, та не зовсім добре орієнтувалась в подіях, які відбуваються в Україні. На даний час зробила відповідні висновки. Їй є зрозумілим чому була розпочата збройна агресія РФ проти України. Просила разом із своїм захисником затвердити угоду від 11 листопада 2022 року про визнання винуватості, щиро розкаялась», – йдеться у вироку.

Суддя цю угоду затвердив. Жінці призначили три роки ув'язнення, втім, від відбування покарання звільнили, обмежившись лише одним роком іспитового терміну. Вирок наразі не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.