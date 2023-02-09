На Рівненщині суд виніс вирок жінці, яка в присутності очевидців заявляла, що готова зустрічати росіян «з хлібом та сіллю». Те, що Галина Ішлер неодноразово висловлювала свою підтримку російській агресії, підтвердили в суді декілька очевидців подібних розмов. Сама обвинувачена все категорично заперечувала, однак суд їй не повірив. Жінку визнали винною в колабораційній діяльності та на десять років заборонили їй обіймати посади в місцевому самоврядуванні чи держорганах.

У вироку Здолбунівського райсуду йдеться про декілька епізодів. Один з них, за словами очевидиці, стався орієнтовно за тиждень після початку повномасштабного вторгнення. Тоді жінка прийшла у магазин, в якій обвинувачена працювала продавчинею. Під час розмови Галина Ішлер говорила, що «при «руських» вона жила добре і хоче, щоб приїхав російський танк, буде зустрічати «руських» з хлібом та сіллю».

Свідчила у суді ще одна жінка, яка розповіла, що приблизно в ці ж дні, в березні минулого року, вона чула розмову обвинуваченої з сестрою, у якій жінка заявляла, що буде зустрічати Путіна «з хлібом і сіллю». «Заклики на підтримку дій держави-агресора [обвинувачена] висловлювала неодноразово до червня 2022 року в магазині та інших місцях, казала, що коли прийде [Путін], то здасть всіх волонтерів, які допомагають військовим Збройних Сил України», – йдеться у вироку. Ці ж свідчення підтвердили ще двоє очевидців таких розмов.

Допитана в суді Галина Ішлер своєї провини категорично не визнала: за її словами, звинувачення надумані, бо нічого подібного вона ніколи не говорила. Свідчили у суді двоє людей, які заявили, що ніколи не чули від жінки висловів на підтримку Росії, але суд оцінив їхні покази критично, бо свідки є родичами обвинуваченої.

Про Галину Ішлер відомо, що вона уродженка села Глинськ Здолбунівської громади, має середню освіту, раніше судимостей не мала, за місцем проживання характеризується посередньо.

Суддя Олег Кушнір визнав її винною в порушенні ч.1 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність) і заборонив їй на десять років обіймати посади в місцевому самоврядуванні, держорганах та в органах, що надають публічні послуги. Вирок наразі не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді протягом 30 днів.