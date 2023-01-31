Чоловікові вже вручили підозру, у разі доведення вини йому загрожує до восьми років тюрми

У Вараші СБУ викрила колишнього працівника атомної електростанції, який підтримував Росію. В соцмережах він поширював матеріали на підтримку російських солдатів та захоплювався Рамзаном Кадировим і Дмітрієм Мєдвєдєвим. Йому вже вручили підозру, у разі доведення вини чоловікові загрожує до восьми років тюрми.

Про викриття чоловіка стало відомо в вівторок, 31 січня, після повідомлення прес-служби СБУ Рівненщини. Зазначається, що підозрюваний активно підтримував дії російських загарбників у російській соцмережі «Однокласники», яка заборонена в Україні.

«Зловмисник неодноразово висловлював підтримку т.зв. «ЛНР/ДНР» та дискредитував військовослужбовців України, які боронять нашу країну від загарбницьких дій РФ. Крім цього, вказана особа у соцмережах висловлювала своє захоплення діями Рамзана Кадирова та Дмитра Медведєва», – йдеться у повідомленні.

Також СБУ опублікувала декілька прикладів постів, які поширював чоловік. На одній з картинок було зазначено «Боже, допоможи Росії, допоможи нашим солдатам».

Про чоловіка відомо, що він уродженець міста Мелітополь на Запоріжжі. Але, за повідомленням прес-служби прокуратури Рівненщини, багато років чоловік мешкає у Вараші на Рівненщині. Також у минулому він працював на Рівненській АЕС.

Чоловікові повідомили про підозру за ч.3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування збройної агресії Росії проти України). Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років ув'язнення.