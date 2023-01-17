Чоловікові вручили підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу

У Рівному судитимуть 63-річного чоловіка, який закликав росіян до ракетних ударів по Рівному. Чоловік публікував координати об'єктів критичної інфраструктури, а також місцеперебування сил ЗСУ регіону у власному Telegram-каналі та закликав росіян вдарити по цих місцях. Крім того, у публікаціях він виправдовував російську агресію в Україні, а українську армію називав «укрофашистами» – саме так її часто називає російська пропаганда. З жовтня минулого року зловмисник перебуває в СІЗО, максимально йому загрожує вісім років у в'язниці з конфіскацією майна.

Про завершення досудового розслідування у цій справі стало відомо в вівторок, 17 січня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Як встановили слідчі, 63-річний рівнянин створив власний Telegram-канал після початку повномасштабної війни.

«У ньому він неодноразово виправдовував та глорифікував збройну агресію РФ проти України. Крім того, обвинувачений розповсюджував дані про місця дислокації підрозділів ЗСУ та сил територіальної оборони із закликами до нанесення ракетних ударів по цих місцях», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі прокуратури області додають, що чоловік збирав дані про розташування об’єктів критичної інфраструктури в Рівному і закликав Росію здійснити ракетний удар по місту. Отримані координати зловмисник передавав ворогу через власний Telegram-канал, де також оприлюднював дописи на підтримував російських загарбників та виправдовував їхні злочини. Контррозвідники затримали його у жовтні 2022 року під час спроби чергової передачі розвідданих до Росії.

Чоловікові інкримінують порушення одразу трьох статей ККУ: ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про рух ЗСУ), ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання боєприпасів) та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування російської збройної агресії). Максимально йому загрожує до восьми років тюрми.

Обвинувачений наразі перебуває під вартою. Напідставі рішення суду Telegram-канал заблоковано. Обвинувальний акт вже скерували до Рівненського міського суду, який прийматиме рішення у цій справі.