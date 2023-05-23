А вже через 4 години цей водій знову зустрівся з патрульними – їздив нетверезий за кермом

У центрі Тернополя чоловік забув, де припаркував своє авто, і викликав правоохоронців. Він подумав, що його транспорт викрали зловмисники, і сподівався, що поліцейські швидко затримають крадія. Коли ж правоохоронці почали розпитуватися чоловіка, то той зрозумів, що він сам перепаркував автомобіль. Через чотири години його вже нетверезим за кермом зупинив інший екіпаж поліції.

Тернополянин викликав екіпаж патрульної поліції вчора, 22 травня, близько 22:00. Чоловік телефоном розповів, що в нього викрали електрокар, який він залишив на стоянці на вулиці Йосипа Сліпого. Правоохоронці відібрали пояснення в постраждалого, оперативно переглянули відео з камер спостереження та з'ясували, що чоловік сам перепаркував авто близько обіду.

«Переглянувши відео з камер спостереження по вулиці Йосипа Сліпого та навколишніх, патрульні поліцейські з'ясували, що заявник самостійно перепаркував Nissan Leaf на вулицю Богдана Хмельницького. Потім вийшов з авто, зачинив його та пішов у невідомому напрямку», – зазначили в патрульній поліції Тернопільщини.

Після перегляду відео з камер спостереження тернополянин вже пригадав, що самостійно переїхав з однієї стоянки на іншу. Однак поліцейські склали на чоловіка постанову за статтею 183 КУпАП (завідомо неправдивий виклик спецслужб), він має сплатити штраф 119 грн.

На цьому пригоди чоловіка не завершилися. Близько 02:00 ночі, патрулюючи на вулиці Вояків дивізії «Галичина», інспектори знову виявили вищевказаний автомобіль, який перебував на вулиці під час дії комендантської години. Правоохоронці зупинили електрокар та, спілкуючись з водієм, виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння.

«Патрульні запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп'яніння на місці за допомогою алкотесту "Драгер", на що він погодився. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 1,04 проміле алкоголю в крові водія», – повідомили в патрульній поліції Тернопільщини. Правоохоронці склали відповідні адміністративні матеріали на чоловіка і направили автомобіль на арештмайданчик. Тепер тернополянину загрожує штраф і за нетверезу їзду, який становить 17 тис. грн.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що в Чортківському районі чоловік у стані сп'яніння викрав автомобіль у сусідів, а потім скоїв ДТП. Правоохоронців на місце аварії викликали очевидці. Коли поліцейські приїхали, то чоловік ще перебував в автомобілі, бо через алкогольне сп'яніння не міг сам вибратися.