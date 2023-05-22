Очевидці помітили автомобіль в кюветі і викликали поліцію

У Чортківському районі на Тернопільщині чоловік у стані сп'яніння викрав автомобіль у сусідів, а потім скоїв ДТП. Правоохоронців на місце аварії викликали очевидці. Коли поліцейські приїхали, то чоловік ще перебував в автомобілі, бо через алкогольне сп'яніння не міг сам вибратися.

22-річний житель Чортківського району вирішив викрасти автомобіль у знайомих. Чоловік знав, що господарі машини не помітять її викрадення, адже перебувають постійно за кордоном. Вночі він пошкодив вікно гаража, заліз всередину і вже звідти відчинив приміщення. Потім знайшов ключі від авто, сів за кермо і поїхав кататися.

«Далеко 22-річному жителю Чортківського району заїхати на чужому авто не вдалося. Близько 01:00 ночі він не впорався із керуванням та з'їхав у кювет. Очевидці на місце аварії викликали правоохоронців», – зазначили в поліції Тернопільщини.

Співробітники Чортківського району помітили, що водій пошкодженого автомобіля поводиться не зовсім тверезо, запропонували йому пройти тест на пристрої Drager. Згідно з результатом підтвердилося, що чоловік – нетверезий. Документів на транспортний засіб у нього не було. А під час розмови поліцейських з водієм виявилося, що автівка йому не належить.

Правоохоронці затримали 22-річного жителя Чортківського району. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри за ч. 2 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене з проникненням у приміщення). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.