Чоловік поклав у кишеню патрульного поліцейського 200 грн хабара

На Волині батько 18-річного водія намагався підкупити патрульних за 200 грн, аби вони не складали на сина адмінматеріали за перевищення швидкості. Грошей патрульні не взяли, натомість викликали слідчо-оперативну групу. На хлопця таки склали протокол, який передбачає 340 грн штрафу.

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині, інцидент стався у понеділок, 15 травня, поблизу села Піддубці, що біля Луцька. Контролюючи швидкісний режим за допомогою TruCAM, інспектори зупинили автомобіль Audi, який рухався зі швидкістю 84 км/год.

За кермом авто перебував 18-річний юнак. Поки поліцейські спілкувалися з водієм, до них підійшов пасажир, який виявився батьком юнака. Задля уникнення відповідальності він поклав в кишеню патрульного 200 гривень.

«Інспектори наголосили чоловіку, що за пропозицію неправомірної вигоди службовій особі передбачена кримінальна відповідальність, проте він продовжував свої протиправні дії. Врешті на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка надала належну правову кваліфікацію діям громадянина», – йдеться у повідомленні.

На сина патрульні склали адмінматеріали за ст. 122 КУпАП (перевищення встановлених обмежень швидкості руху). Юнаку загрожує 340 грн штрафу. Додамо, що стаття Кримінального кодексу про пропозицію хабара передбачає як мінімум 17 тис. грн штрафу.