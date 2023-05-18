Пішохода-порушника затримали на вул. Княгині Ольги

У середу ввечері, 17 травня, патрульні зупинили у Львові пішохода, який перейшов дорогу в невстановленому місці. Виявилося, що порушник перебуває в розшуку за кримінальний злочин, його доправили у відділ поліції.

Як розповіли в патрульній поліції Львівщини, увечері на вул. Княгині Ольги патрульні побачили чоловіка, який порушив правила дорожнього руху. Він перейшов дорогу в невстановленому місці.

Під час перевірки документів, поліцейські встановили, що 54-річний мешканець Львова перебуває у розшуку за шахрайство, вчинене повторно або групою осіб (ч. 2 ст. 190 ККУ).

Чоловіка доправили у відділ поліції для з’ясування усіх обставин.