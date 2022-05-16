21-річний донеччанин, якого зупинили за перехід вулиці на червоне світло у Львові, виявився закладчиком наркотиків

У неділю, 15 травня, на вул. Любінській у Львові патрульні зупинили пішохода за порушення правил дорожнього руху, а він виявився закладчиком наркотиків. 21-річного мешканця Донецька затримали, йому загрожує кримінальна відповідальність.

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що 15 травня близько 17:00 під час патрулювання на вул. Любінській патрульні помітили чоловіка, який порушив ПДР. Він перейшов дорогу на червоний сигнал світлофора. Інспектори зупинилися, аби поспілкуватися з порушником. Ним виявився 21-річний мешканець Донецька, який нині проживає в одному з місцевих прихистків.

Пішохід-порушник виявився закладчиком наркотиків

На пішохода поліцейські склали за порушення ПДР (ч. 1 ст. 127 КУпАП). Однак під час спілкування, молодий чоловік помітно нервував та плутався у поясненнях. Тож патрульні вирішили провести поверхневу перевірку.

Чоловік показав вміст наплічника. Там поліцейські побачили в чорному пакеті подрібнену речовину рослинного походження та два пакунки із зіп-пакетиками – загалом 48 штук. Також в сумці була коробка від мобільного телефона з великою кількістю порожніх зіп-пакетів.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Донеччанина затримали, йому загрожує кримінальна відповідальність за збут наркотиків (ч. 1 ст. 307 ККУ).