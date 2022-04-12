Поліція затримала 24-річного мешканця Чернівців, який отримав посилку із наркотиками, розфасованими по маленьких згортках. Закладчику вже оголосили про підозру, йому загрожує до десяти років тюрми.

Як у вівторок, 12 квітня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури, 24-річний місцевий мешканець замовляв наркотики через Telegram, товар одержував через службу доставки.

«Правоохоронці затримали громадянина після одержання чергової посилки. Під час огляду відправлення виявлено 41 згорток з канабісом. Чоловік зізнався, що займається збутом наркотичних речовин методом так званих «закладок». Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу», — йдеться у повідомленні прокуратури.

24-річному мешканцю Чернівців оголосили про підозру за ч. 2 ст. 307 ККУ (придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотиків). Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.