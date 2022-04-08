Чому чоловік кидався петардами з вікна, наразі невідомо

Чернівецькі патрульні виявили у квартирі місцевого мешканця наркотики та зброю. Чоловіка перевірили після того, як він уночі кидав петарди з вікна багатоповерхівки поблизу вулиці Головної. Порушник сам запросив поліцейських до квартири, коли ті прийшли вияснити причини такої поведінки.

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Чернівецької області, близько 01:00 п'ятниці, 8 квітня, неподалік перехрестя вулиць Головної та Південно-Кільцевої, поліцейські почули звуки, схожі на піротехнічні вибухи. Виявилося, що місцевий мешканець кидав з вікна своєї квартири петарди.

«Інспектори негайно вирушили до будинку. За декілька хвилин патрульні стояли біля квартири, з якої кидали петарди. Власник відчинив двері та запросив інспекторів в оселю», – йдеться у повідомленні поліції.

Патрульні виявили у квартирі пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору та контейнери з марихуаною. Крім того, у помешканні чоловіка були боєприпаси.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу та вибухотехніків.