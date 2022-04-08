Один з вилучених пакетів з психотропною речовиною

Львівські поліцейські затримали 27-річного розповсюджувача наркотиків відразу після здійснення ним закладок. Його затримали 7 квітня у Сихівському районі міста.

У четвер, 7 квітня, поліцейські під час патрулювання помітили на вул. Зеленій підозрілого чоловіка, який фотографував місцевість. Під час поверхневого огляду та перевірки телефону було встановлено, що він причетний робить закладки наркотиків.

Правоохоронці виявили та вилучили у 27-річного львів’янина 18 пакетиків з психотропною речовиною, які він встиг сховав вдовж залізничної колії у Сихівському районі.

Цей чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Слідчі повідомили затриманому про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.