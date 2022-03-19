Затриманих трьох чоловіків та жінку відправили до СБУ

Львівські патрульні поліцейські затримали у центрі Львова чотирьох підозрілих людей, які приїхали з міст, де тривають бойові дії. У їхніх телефонах було чимало російських контактів і вони не змогли пояснити мети приїзду до Львова. Зараз ними займається СБУ.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Львівщини, у суботу, 19 березня, зранку поліцейські зупинили автомобіль Renault Megan. В салоні перебували четверо людей. Усі вони приїхали з міст, де тривають активні бойові дії.

«У кожного з них є кримінальне минуле та схильність до вживання наркотиків. Особи плуталися в поясненнях і не могли чітко вказати місце свого перебування у нашому місті», – вказано у повідомленні патрульної поліції.

Окрім того, в телефонах цих людей було чимало контактів з російськими номерами. Чоловіків та жінку скерували до СБУ.