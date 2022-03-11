Ймовірний диверсант приїхав до Львова з Маріуполія, він входить до одного з незаконних збройних формувань

Контролери ЛКП «Львівавтодор» разом з поліцією затримали ймовірного диверсанта у Львові. Чоловік мав при собі сім-картку російського оператора та входив до одного з незаконних збройних формувань. Про це повідомляє прес-служба ЛКП «Львівавтодор» у п'ятницю, 11 березня.

Працівники ЛКП «Львівавтодор» під час рейду з дотримання громадського порядку спільно з поліцією затримали чоловіка, який, ймовірно, причетний до діяльності диверсійно-розвідувальних груп РФ.

«Небайдужі мешканці повідомили про підозрілу особу на одній з вулиць Львова, яка порушила обмеження комендантської години. Як з’ясувалося, чоловік приїхав до Львова з Маріуполя і входив до незаконних збройних формувань. Також в нього виявили сім-картку російського оператора», – вказано у повідомленні «Львівавтодору».

Контролери ЛКП «Львівавтодор» спільно з правоохоронцями затримали чоловіка.

«Наші контролери займаються не лише просвітницькою роботою з пільговиками, а й стоять на сторожі безпеки у місті. Додатково зазначаємо, що відповідних працівників ЛКП «Львівавтодор» буде відзначено преміями», – наголосили в «Львівавтодорі.

Хроніки опору. День шістнадцятий – у прямій трансляції​ ZAXID.NET