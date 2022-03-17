58-річний чоловік є вихідцем із Донеччини, із 2014 року мешкає в Івано-Франківську

Поліція затримала 58-річного чоловіка, який через соцмережі опублікував оголошення з пропозицією позначати об'єкти стратегічного значення та інфраструктури в Івано-Франківську. За нанесення міток по місту затриманий пропонував людям гроші.

Як у четвер, 17 березня, повідомили у Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіцї, затриманий виявився 58-річним переселенцем із Донецької області. Чоловік із 2014 року мешкає в Івано-Франківську.

«Правоохоронці отримали інформацію про чоловіка, який на сторінці у соцмережі пропонував грошову винагороду за нанесення так званих міток. "Позначати" потрібно було об'єкти стратегічного значення та інфраструктури», – йдеться у повідомленні поліції.

У мобільному телефоні затриманого правоохоронці виявили чимало контактів з мешканцями окупованих територій та Росії. Як уточнюють у поліції, затриманого 58-річного чоловіка передали співробітникам Служби безпеки України для подальшого розслідування.

Зазначимо, від початку повномасштабної війни Росії з Україною, у різних містах правоохоронці виявляли мітки, нанесені люмінесцентною чи світловідбиваючою фарбою на стратегічних об'єктах, житлових будинках, а також на дорогах та деревах. СБУ заявляла, що правоохоронці фіксують систему сигналів, які використовують російські військові. Крім того, поліція закликала усіх голів ОСББ перевірити дахи будинків та закрити доступ від сторонніх осіб через повідомленнями про мітки для російських ракет, які диверсанти залишають на дахах будинків.