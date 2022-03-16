Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони (РНБО) у четвер, 17 березня, повідомив, що російські диверсійні групиможуть потрапити в Україну під виглядом журналістів з Європи.

«Окупанти знайшли “лазівку” з боку Європи. Вони заїжджають до нас з посвідченнями журналістів відеоагентств Ruptly, а це – дочірня компанія агентства Russia Today», – сказано в повідомленні.

У ньому зазначається, що вищезгадана російська агенція відеоновин має офіс в Берліні. Крім того, диверсанти можуть також мати посвідчення каналу Redfish чи агенції Maffick.

У зв’язку з цим, Центр протидії дезінформації закликав передавати інформацію про ворожі диверсійно-розвідувальні групи до правоохоронців.